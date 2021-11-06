عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص ينصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى قضية جديدة من قضايا النصب على المواطنين .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة في الإيقاع بشخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى قضية جديدة من قضايا النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عضو مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ، عقب إيهامهم باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

واعترف بنشاطه الإجرامي ، وتم الاستدلال على أحد المجنى عليهم.

وباستدعائه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس النصب والاحتيال النصب النصب على المواطنين

موضوعات متعلقة

لغز خط الفيوم.. قتل زوجته من شهر ودفنها فى البيت واحتجز أسرتها وأنهى حياة حماته

مكافحة المخدرات بوسط الصعيد تضبط عاطلا بحوزته 50 طربة حشيش

تأجيل محاكمة سيدة ونجليها لقتلهم زوجها العرفي بالعمرانية

براءة ممرض الطالبية من التحرش بمريضة في مستشفى

عبر الفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

تطالب بـ ١٠ ملايين جنيه.. تأجيل دعوى "العدل الجروب" ضد سارة التونسي

بعد قليل.. الحكم على ممرض لتحرشه بمريضة في مستشفى بالطالبية

بالفيديو كونفراس.. بعد قليل نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الضحى يغفر الذنب ويفرج الهم والكرب.. ردده في هذا الوقت

بـ تيشرت احمر.. أحمد الفيشاوي يؤدي تدريبات شاقة في الجيم | شاهد

بجاكيت أسود لامع ... شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر انستجرام

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

عمرو الحديدي: روح وشخصية الأهلي ظهرت فى قمة الزمالك

دعاء بعد صلاة الفجر بأربعين ألف حسنة .. لا يعرفه كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

بالشماريخ.. محمد صلاح يثير الجدل بصورة غريبة بعد خماسية الأهلي على الزمالك

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ