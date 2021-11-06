حبس شخص ينصب على المواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى قضية جديدة من قضايا النصب على المواطنين .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة في الإيقاع بشخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى قضية جديدة من قضايا النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عضو مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ، عقب إيهامهم باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

واعترف بنشاطه الإجرامي ، وتم الاستدلال على أحد المجنى عليهم.

وباستدعائه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.