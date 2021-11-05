كنا داخلين على مصيبة.. عمرو أديب: الأهلي انتقم من الزمالك عشان خسارته للدوري

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، قائلا: "الأهلي انتقم من الزمالك لخسارة الدوري الموسم الماضي".

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الأهلى كان يحالفه الحظ بشكل كبير وكانت هناك أهداف غزيرة غير طبيعية، مردفا:" مبروك للنادى الأهلى وهارد لك الزمالك والماتش كان تقيل علينا.

وأردف:" من بعد تلت ساعة كنت عاوز الماتش يخلص كنت حاسس اننا داخلين علي مصيبة كروية أو فضيحة بمعني أصح ولكن النادى الأهلى استطاع خوض مباراة تاريخية وسوبر ولكن النتيجة كانت 2/صفر وليست 5/ 3 كما يظن البعض لأن المباراة لو امتدت لمدة خمس دقائق كان نادى الزمالك استطاع التعادل 5/5 ولكن الوقت داهم الفرق الأبيض".





ولفت عمرو أديب إلي أن النادى الأهلى كان يمتلك حظا وتوفيقا غير عادي بينما هناك انهيار فى الزمالك وحدث زلزال في الفريق الأبيض .