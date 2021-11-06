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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشاب الأسواني عبدالرحيم يتحدى الظروف ويحصد المركز الأول عالمياً لحفظ كتاب الله

الشاب الأسواني عبد
الشاب الأسواني عبد الرحيم محمد

محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية، بجانب المواهب الشبابية، والكوادر المبدعة، والذين يمثلون نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر. 

 

وفي هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد المواهب الشبابية لأبن قرية الشطب التابعة لمركز دراو شمال أسوان الشاب عبد الرحيم محمد على إبراهيم ، من ذوى الهمم، والذى إستطاع حفظ كتاب الله عز وجل فى سن مبكرة،  على الرغم من كونه مولود كفيفاً، ليتجاوز الظروف بعزيمة الأبطال، ويجسد أسمه بحروف من نور بين المتميزين والمتفوقين. 

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وأشار عبد الرحيم محمد بأنه بفضل الله تعالي تمكن من إتمام حفظ القرآن الكريم وأتقن قراءاته وأحكامه وهو في سن 13 عاماً ، وأنه حصل على العديد من الجوائز فى مسابقات حفظ القرآن الكريم، وكان أعلى الجوائز التي حصل عليها بالمركز الأول عالميًا فى مسابقة وزارة الأوقاف حيق نال تكريم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وسافر إلى المملكة المغربية، وتم تكريمه من ملك المغرب أيضاً. 

 

وأكمل عبد الرحيم محمد بأن أسرته لها فضل كبير عليه، حيث حرصوا علي تعليمه وتربيته مما ساهم في تفوقه في الجانب الدراسي، وهذا تحقق على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة ، وكل ما كان يمر به كان حافزاً له، وكان كل ذلك يزيد من إصراره على تحقيق النجاح والتفوق المستمر بفضل الله عز وجل. 

 

وقال الشاب المتفوق عبد الرحيم محمد بأنه كان الحمد الله يحصل علي المركز الأول طوال مشواره الدراسى حتى حصل على ليسانس كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع أسوان، وهو حالياً بمرحلة الدراسات العليا.     

 

وأختتم عبدالرحيم محمد بأنه يتمنى أن يواصل مسيرته العلمية ويحصل على درجة الدكتوراه، حيث أن لديه طموح كبير بأن يصبح يوماً ما شيخاً للأزهر الشريف، وهو حافظاً لكتاب الله حتى يصبح علماً من أعلام الأزهر الشريف. 

 

هذا وكان قد صرح الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه تم اليوم إجراء قسم جراحة القلب والصدر لعملية قلب مفتوح تمثل في إستبدال صمام أورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عام بالمستشفى الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان .

وأشار الدكتور محمد ذكي بأن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، و كذلك إرتجاع شديد بالصمام الاورطي،  بجانب وجود تكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح. 

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