وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومدي شدة الإصابات.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" احنا دلوقتي في قمة ارتفاعات الموجة الرابعة، أما الموجات الأولى، المعدلات فيها كانت أعلى من كده.. وفي خلال شهر نوفمبر وديسمبر الأرقام هتثبت".

وأردف خالد عبد الغفار،: "العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، ومعدلات التطعيم لابد أن تكون أكتر من كدا بكتير لأن دا الحل".

وأكمل: "مصر من أوائل الدول اللي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، احنا دلوقتي عندنا أحدث الأدوية اللي بتقلل حالات الوفيات.. احنا استهلكنا 39 مليون جرعة من اللقاحات ونمتلك حاليًا 33 مليون جرعة... عندنا 12 مليون مواطن خدوا الجرعتين".