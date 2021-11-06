المكتب الفني للمصلحة : مراكز الدروس الخصوصية ومدرسين السناتر سيخضعون للضرائب

نحن لسنا جهة لتقنين أي نشاط

كشف طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، الموقف القانوني لـمراكز الدروس الخصوصية، مضيفا:" مصلحة الضرائب لا تقنن الوضع القانوني ولا تعطي شرعية لأي نشاط.

وتابع عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "نريد أن نوصل رسالة لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية أنه يمارس نشاط تجاري ويستحق تسديد الضريبة".

وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب،:" المرجعية في الأمر قانون 91 لسنة 2005 أي شخص يمارس أي نشاط أو مهنة هو في نظر القانون ممول وعدم حصول النشاط على ترخيص ليس مبررا أبدا لعدم حصوله على الضريبية".

وأردف:" المسألة تخضع لفحص فني ونوصف النشاط الذي يحققه ونقوم بتحصيل الضريبة من صاحب مركز الدروس الخصوصية وضريبة من المدرسين العاملين كمهن حرة".

وعما يتردد عن أن هذه الضرائب يتم تحصيلها عن نشاط غير قانوني أكد عبد السلام: "نحن لسنا جهة لتقنين أي نشاط ومهمتنا هي تحصيل الضرائب فقط".