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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| جيش إثيوبيا يستدعي المتقاعدين للقتال في تيجراي .. وتطورات أزمة جورج قرداحي وحقيقة استقالته

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

الجيش الإثيوبي يستغيث بالعسكريين السابقين للعودة إلى الخدمة


دعا الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وكانت جبهة تحرير شعب تيجراي قد أعلنت عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع.

كما أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

بيان عاجل من مجلس الأمن بشأن النزاع في إثيوبيا


أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة، عن "القلق البالغ" إزاء اتساع نطاق الاشتباكات المسلحة شمال إثيوبيا.

وطالب مجلس الأمن، في بيان، أطراف النزاع في إثيوبيا، بالامتناع عن خطابات التحريض والكراهية والدعوة إلى العنف.

كما أكد مجلس الأمن الدولي قلقه بشأن انعكاس النزاع في أثيوبيا على الأوضاع الإنسانية واستقرار البلاد.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء القتال في إثيوبيا، وبدء مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

العراق.. أول تحرك من رئيس الحكومة بشأن تظاهرات المنطقة الخضراء


وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

فرنسا.. السجن 3 سنوات لحارس الرئيس ماكرون بتهمة ضرب المتظاهرين


أصدرت محكمة جنايات باريس، الجمعة، حكما بالسجن 3 سنوات منها واحدة نافذة، بحق ألكسندر بينالا المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتهم المعاملة السيئة للمتظاهرين في عيد العمال في مايو 2018 واستخدام جوازات سفر دبلوماسية وحمل سلاح ناري دون ترخيص قانوني.

البرلمان العربي يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد السعودية


أدان البرلمان العربي، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، للمدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة.

 

مصادر لبنانية تكشف تطورات في أزمة جورج قرداحي وحقيقة استقالته


أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان بأن وزير الإعلام جورج قرداحي يرفض الاستقالة، وتضامن ​حزب الله​ معه، على خلفية الأزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

وقالت قناة "إم تي في" إن قرداحي لن يستقيل وإقالتُه مُستبعدة، مؤكدة أن انعقاد مجلس الوزراء غير مطروح. ونقلت القناة عن مصادر حزب الله "لا مساومة على قضية قرداحي".

التلفزيون الرسمي السوداني: الجيش يعلن حل مجالس إدارات الشركات الحكومية


أعلن التلفزيون الرسمي السوداني اليوم الجمعة، أن الجيش أمر الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية بحل مجالس إدارات جميع الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد.

فرنسا العراق لبنان اثيوبيا مصطفي الكاظمي عبدالفتاح البرهان تيجراي المنطقة الخضراء جبهة تحرير شعب تيجراي

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