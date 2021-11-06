مرحبا بعودتك الي المنزل.. صامويل ايتو يحتفل بتولي تشافي تدريب برشلونة



رحب الكاميروني صامويل ايتو لاعب البارسا السابق بـ تولي تشافي هيرنانديز تدريب نادي برشلونة في هذا التوقيت الحرج في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها فريق الكرة.



ونشر ايتو صورة له رفقة تشافي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب قائلاً "مرحبا بعودتك الي المنزل"



أعلن نادي السد القطري رحيل الأسطورة الإسباني تشافي هيرنانديز إلى ناديه السابق برشلونة ليتولى مهمة تدريب الفريق الكتالوني، خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته مؤخرا.



وكان تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري قد ودع لاعبيه فريقه بعد مباراة الدحيل، والتي جمعتهما الأربعاء الماضي، وإنتهت بالتعادل 3-3 ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري القطري.



جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، برصيد 16 نقطة.