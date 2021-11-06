وصول 13طبيباً من 4 جامعات لإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، تضم 13طبيباً من 4 جامعات لإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

أعضاء هيئة التدريس

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :

د محمد إسماعيل محمد ، و د كريم فتحى صاوى جراحة مخ وأعصاب، و الدكتور عبد الرحمن حسن صادق ود تامر محمد محمود جراحة عامة .

وكل من د مصطفى عبد المحسن محمد ود إيهاب صبرى علي جراحة قلب وصدر، و د هانى عبد المولى محمد جراحة اوعيه دموية، و د.محمد حامد جراحة عظام ، جراحة تجميل، ود.أحمد صديق عبد الجليل تخصص انف وأذن وحنجرة ، و محمد احمد مصطفى تخصص عيون ، والدكتور حازم السيد معوض تخدير، د. كريمة يوسف أحمد تخصص كبد وجهاز هضمي ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء ،وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.