عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث يشهد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تقل معها الرؤية الأفقة لأقل 1000 متر.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 72 ساعة القادمة، جاءت تحذيرات الشبورة كالتالي:

طقس اليوم السبت

يكون هناك شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

طقس غدا الأحد

يكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس يوم الاثنين

يكون هناك شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الأجواء على البلاد، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21

الأرصاد شبورة الضباب الطرق الزراعية القاهرة الوجه البحرى

موضوعات متعلقة

ضباب ونشاط للرياح .. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

بسبب الحروب والعنف.. أول تحرك من تويتر ضد إثيوبيا‎‎

مدرب الأهلي السعودي يفضل الوديات على المعسكر الخارجي في فترة التوقف

المحرصاوي: أطباء جامعة الأزهر ضربوا المثل والقدوة الطيبة في الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

مناسبة إنجليزية .. حقيقة احتفال محمد صلاح بفوز الأهلي على الزمالك بخماسية

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فيديو

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ