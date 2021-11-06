البسوا جاكت واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

كشفت منار غانم، متنبئ جوي بـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، موضحة: “نشهد اليوم حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء”.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مسترسلة: “محافظات جنوب الصعيد تشهد حالة من الطقس الحار خلال ساعات النهار والظهيرة”.

وشددت على أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا في الساعات الأولى من الليل، ليكون الطقس في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر مائلا للبرودة وباردا.

ونصحت المواطنين باصطحاب جاكت خفيف خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وفيما يخص الشبورة المائية، أوضحت أن نسبة الشبورة المائية ستصل غدا، الأحد، إلى حد الضباب، خاصة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، ولذلك ننصح سائقي السيارات بتوخي الحذر.

وأكدت أن فرض سقوط الأمطار منعدمة خلال الأسبوع الحالي، نتيجة الاستقرار التام في الأحوال الجوية.



