ضباب ونشاط للرياح .. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت

يشهد طقس اليوم السبت 2021، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، انه سوف يكون طقس اليوم السبت، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ان الطقس ليلاً سوف يكون لطيف ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، تبقى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

القاهرة 30/20

الإسكندرية 27/20

مرسى مطروح 25/19

دمياط 27/21

بورسعيد 26/23

العريش 28/20

الزقازيق 29/19

الإسماعيلية 30/18

السويس 30/19

الفيوم 30/20

بني سويف 31/19

المنيا 31/18

أسيوط 32/16

المنصورة 29/18

كفر الشيخ 29/18

دمنهور 29/17

طنطا 29/18

شبين الكوم 29/19

سوهاج 33/17

قنا 34/17

الأقصر 34/18

أسوان 36/21

شرم الشيخ 32/23

الغردقة 31/21

حلايب 31/24

الخارجة 32/17

سيوة 28/14

نخل 28/11

سانت كاترين 23/8