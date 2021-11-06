صورة تجمع هشام عباس ولميس الحديدي من حفل زفاف ابنته .. شاهد

صورة تجمع هشام عباس ولميس الحديدي من حفل زفاف إبنته..شاهد

شاركت الفنانة والإعلامية إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة من حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس الذي عُقد في الجونة بحضور أسرة العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين.



وظهرت إنجي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من الحفل برفقة هشام عباس وزوجته والإعلامية لميس الحديدى، وعلقت: “الف الف مبروك ابو العروسه هشام عباس”.



حفل زفاف ابنة هشام عباس

في سرية تامة، يحتفل الفنان هشام عباس بزفاف ابنته ياسمينا على شاب من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة الساحلية بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء.

وأكدت مصممة الأزياء فدوى مواهب خبر زفاف ابنة هشام عباس ، بنشرها صورة لها مع الأخير، وباركت له زفاف ابنته ياسمينا.

أحدث أعمال هشام عباس

طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل إيه