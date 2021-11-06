عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة تجمع هشام عباس ولميس الحديدي من حفل زفاف إبنته..شاهد

صورة تجمع هشام عباس ولميس الحديدي من حفل زفاف ابنته .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة والإعلامية إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة من حفل زفاف ياسمينا ابنة الفنان هشام عباس الذي عُقد في الجونة بحضور أسرة العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين.


وظهرت إنجي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من الحفل  برفقة هشام عباس وزوجته والإعلامية لميس الحديدى، وعلقت: “الف الف مبروك ابو العروسه هشام عباس”.
 

حفل زفاف ابنة هشام عباس

في سرية تامة، يحتفل الفنان هشام عباس بزفاف ابنته ياسمينا على شاب من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة الساحلية بحضور يقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وأكدت مصممة الأزياء فدوى مواهب خبر زفاف ابنة هشام عباس ، بنشرها صورة لها مع الأخير، وباركت له زفاف ابنته ياسمينا. 

 

أحدث أعمال هشام عباس 

طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل"  من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه  قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل إيه 

ابنة هشام عباس الفنان هشام عباس المذيعة انجى على انجي علي المطرب هشام عباس

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يستضيف السيتي في قمة خارج التوقعات في الدوري الإنجليزي

وحش البحر.. مخلوق مرعب عمره ملايين السنين يظهر في المحيط الهادئ

ميزة جديدة.. تويتر يتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

مدبولي يتابع استعدادات الموسم السياحي الشتوي

بعد ٨ سنوات.. حكم نهائى بحظر أخونة الجامعات

مي عبدالحميد تتفقد مراحل تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصب ابنته القاصر 3 مرات.. تعرف على عقوبة أب المنصورة في القانون

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بصوا في المراية كويس.. ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب خماسية الأهلي

شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر وإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 حالة تعدٍ

البسوا جاكت واحذروا الضباب.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين حول طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلب عالق في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ