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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي فاكهة حفل زفاف إياد مصطفى قمر مع نجوم التسعينات.. صور

محمد حماقي في حفل
محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال. 

تفاصيل زفاف نجل مصطفى قمر

غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات ومن أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس. 

محمد حماقي في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

ونشرت الفنانة لقاء سويدان عددا من الفيديوهات الحية من فرح إياد مصطفى قمر التي أبرزت غناء محمد حماقي مع إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر للعديد من أغانيهم. 

وجه مصطفى قمر دعوات خاصة لحضور حفل زفاف نجله الأكبر في إحدى الفنادق الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء لمراعاة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا. 

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يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل "فارس بلا جواد" ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام".

 

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