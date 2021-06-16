بحضور نجوم التسعينات.. حماقي يحيي حفل زفاف نجل مصطفى قمر

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر، بحضور نجوم التسعينات، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى.

وقامت الفنانة لقاء سويدان ، بنشر فيديو للفنان مصطفى قمر و ايهاب توفيق ومحمد حماقى يحيون الفرح .

يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل "فارس بلا جواد" ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام".

وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.