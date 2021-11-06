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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصوا في المراية كويس.. ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب خماسية الأهلي

صدى البلد

فتح أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس، الجمعة، أمام الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صباحً الخير على الجميع.. مبروك للأهلاوية يستحقوا فرحتهم بفريقهم كانوا نازلين مركزين وعندهم game plan واضح وتعليمات واضحة من مدربهم اللاعيبة بينفذوها بكل تفاصيلها عكس لاعبي الزمالك اللي لازم معظمهم يبصوا في المراية كويس ويسألوا نفسهم هما يستحقوا شرف اللعب للزمالك ولا لأ!”.

وأضاف: "أكيد كارتيرون عنده أخطاء زيه زي أي مدرب بيصيب وبيخطئ، ولكن أسهل حاجة إلقاء اللوم على المدرب.. اللاعيبة لازم تراجع نفسها وتعرف إن مفيش أي حاجة هتعوض جمهور الزمالك عن الإحراج اللي كلنا عيشناه امبارح إلا الفوز بالدوري السنة دي..".

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف، حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي".‏

وأضاف المدير الفني: “واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم”.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء.

الأهلى موسيمانى الزمالك الدوري الممتاز احمد حسام ميدو كارتيرون

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