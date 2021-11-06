تحذيرات في العراق من الانجرار نحو الفتنة عقب احتجاجات بغداد

حذر السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم السبت، القوات الامنية ومحتجي "الإطار التنسيقي" الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية من الوقوع فيمن وصفها بـ "شرك الفتنة".

وقال الشابندر في تغريدة له عبر تويتر: "لا أستطيع تصديق أن القوات الأمنية العراقية هي من يطلق النار على أخوتهم من المتظاهرين السلميين بدلا من أن تحميهم".

وأضاف، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة يشترك فيها أمن الحشد للتحقيق في احداث القتل".

وتابع "إياكم والوقوع في شرك الفتنة فإنها عمياء ليس فيها بينكم من منتصر".

وأعلنت وزارة الصحة في العراق، أمس، أن المؤسسات الصحية في العاصمة بغداد، استقبلت 125 جريحاً، منهم 27 مدنياً والباقين من القوات الأمنية، جراء اشتباكات بين الجانبين خلال احتجاجات اندلعت أمس في بغداد.

يأتي ذلك جراء اشتباكات مع محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، شديدة التحصين.

أضافت الوزارة العراقية في بيان أن "أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".

أكدت الوزارة "استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة".