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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: إصابة 125 معظمهم من قوات الأمن في احتجاجات بغداد

العراق: إصابة 125
العراق: إصابة 125 معظمهم من قوات الأمن في احتجاجات بغداد

أعلنت وزارة الصحة في العراق، الجمعة، أن المؤسسات الصحية في العاصمة بغداد، استقبلت 125 جريحاً، منهم 27 مدنياً والباقين من القوات الأمنية.

يأتي ذلك جراء اشتباكات مع محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، شديدة التحصين.

أضافت الوزارة العراقية في بيان أن "أغلب الإصابات كانت بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".

أكدت الوزارة "استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة".

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من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

أكد القائد العام للقوات المسلحة  أن أصدر  التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية مشددا علي ضرورة احترام حقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في التظاهر  والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة.

دعا أيضا  الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، مناشدا المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل.

العراق بغداد الانتخابات العراقية احتجاجات العراق المنطقة الخضراء الصحة العراقية

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