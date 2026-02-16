قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
رياضة

محمد أحمد: فوز الاتحاد على سموحة خطوة إيجابية وهدفنا استمرار النتائج الجيدة

علا محمد

أعرب محمد أحمد رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة في الدوري، موجّهًا الشكر لجماهير النادي على دعمها المتواصل ووقوفها خلف الفريق، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا تُهدى للجمهور الذي يساند ناديه في كل الأوقات.

وقال أحمد خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أهنئ أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بعد استمرار النتائج الإيجابية، مشددًا على أن الفريق لم يحقق كل طموحاته بعد، وأن الهدف هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي لعبه عبد الظاهر السقا في خلق روح مميزة داخل الفريق، إلى جانب جهود المدير الفني تامر مصطفى، موضحًا أن الصفقات الجديدة بدأت تنسجم مع العناصر القديمة بما يدعم مسيرة الفريق نحو تحقيق نتائج أفضل.

