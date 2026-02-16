محمد أحمد: فوز الاتحاد على سموحة خطوة إيجابية وهدفنا استمرار النتائج الجيدة

أعرب محمد أحمد رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة في الدوري، موجّهًا الشكر لجماهير النادي على دعمها المتواصل ووقوفها خلف الفريق، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا تُهدى للجمهور الذي يساند ناديه في كل الأوقات.

وقال أحمد خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أهنئ أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بعد استمرار النتائج الإيجابية، مشددًا على أن الفريق لم يحقق كل طموحاته بعد، وأن الهدف هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي لعبه عبد الظاهر السقا في خلق روح مميزة داخل الفريق، إلى جانب جهود المدير الفني تامر مصطفى، موضحًا أن الصفقات الجديدة بدأت تنسجم مع العناصر القديمة بما يدعم مسيرة الفريق نحو تحقيق نتائج أفضل.