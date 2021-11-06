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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة ٤٥ حالة تعد على أراضي زراعية في الجيزة.. شاهد

صدى البلد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية و حرم نهر النيل والمصارف وأسفل خطوط الضغط العالى وعلى جانبى خطوط السكك الحديدية.

وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والتعامل الحازم حيال تلك المخالفات على أن يتم رفع تقرير يومى بنتائج الأعمال للوقوف على مجهودات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية . 
وفي ذلك الإطار شنت مراكز محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز منشأة القناطر والبدرشين وأطفيح حيث تم تنفيذ ٤٥ قرار إزالة لتعديات خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع جهات الولاية . 
فقد قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ حمله مكبرة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية في برقاش حيث تم إزالة (١٩) حالة تعدي بالبناء المخالف باجمالى مساحه ٥ ،٥٠٧٧ م (فدان وخمس قيراط) بالإضافه إلى تنفيذ عدد أربع حالات إزاله لتعديات علي أراضي زراعية بناحيه كفر حجازي على مساحة ٨٢٥ م حوالى أربعة قيراط و٧٠ سهم . 
كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة عدد ٢ حاله تعدى على الأرض أملاك الدولة بقرية القبابات باطفيح على مساحه ١٠٠٠م . 
كما قام مركز البدرشين بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى ميت رهينه ومنشأة دهشور على مدار يومين حيث تم إزالة ٢٠ حاله تعدى بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين وشملت أسوار وحجرات من البلوك الأبيض مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

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اخبار محافظة الجيزة ازالة تعديات محافظ الجيزة أراضي زراعية محافظة الجيزة

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