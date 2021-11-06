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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

يستعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، للإعلان عن قائمة الفراعنة، اليوم، السبت، لمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم  2022.

 

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

 

وكان كيروش فجر مفاجأة مدوية، باستعباد ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، من قائمة منتخب مصر، لمواجهتي ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة.

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ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، ويحل منتخب ليبيا ثانيا بـ 6 نقاط، والجابون ثالثا بـ 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب أنجولا جدول الترتيب بـ 3 نقاط.

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في سياق متصل، دخل أحمد حمدى المحترف بصفوف مونتريال الكندى، حسابات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول تمهيدا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل.

ونجح أحمد حمدى، فى خطف أنظار كيروش فى ظل تألقه اللافت مع فريقه الكندى وبات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمعسكر لمنتخب مصر المقبل، ويرى كيروش أن حمدى واحدا من اللاعبين المهمين فى مركز صانع الألعاب بجانب عبدالله السعيد ومحمد أفشة. 

 

كيروش منتخب مصر أنجولا الجابون أفشة محمد شريف الأهلى

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