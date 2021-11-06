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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة

انتشار القمامة
انتشار القمامة

 

أرسل القارئ محمد الجوهري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار القمامة.

وقال في شكواه نعاني  نحن سكان شارع محفوظ شحاته بمنطى  منذ ٣شهور  حيث أن سيارة تجميع القمامة  غير ملتزمة فى مواعيدها مبتجيش كل شهر يغيبوا عشر ايام او اسبوع فضلا عن أنهم اصلا غير ملتزمين فى العادى وهذا الأمر متكرر وطلب من سكان المنطقة زياده فلوس ودفعوا الشارع لم يمانع لكن كل مرة يطلعوا بحجة العربية عملت حادثة.


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة والحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة قائلا "أطفالنا جالهم المرض ده غير المنظر المقزز نحن نعيش حياه غير آدميه "فى دوله بتنهض وعاوزين نتقدم.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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