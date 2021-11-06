سكان شبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ محمد الجوهري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار القمامة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع محفوظ شحاته بمنطى منذ ٣شهور حيث أن سيارة تجميع القمامة غير ملتزمة فى مواعيدها مبتجيش كل شهر يغيبوا عشر ايام او اسبوع فضلا عن أنهم اصلا غير ملتزمين فى العادى وهذا الأمر متكرر وطلب من سكان المنطقة زياده فلوس ودفعوا الشارع لم يمانع لكن كل مرة يطلعوا بحجة العربية عملت حادثة.



وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة والحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة قائلا "أطفالنا جالهم المرض ده غير المنظر المقزز نحن نعيش حياه غير آدميه "فى دوله بتنهض وعاوزين نتقدم.



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