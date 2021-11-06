محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة.. صور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات بمقر بيوت الطلبة الجاري تطويره ورفع كفاءته بمدينة الخارجة، لخدمة الطلاب المقيمين.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير اليوم السبت يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما وجه بتخصيص طوابق مستقلة لكل من طلاب الجامعة والثانوية العامة والفنية، والتشديد علي إجراءات السلامة والحفاظ على المباني وعدم إساءة استخدامها ومتابعة حضور وغياب طلاب المدارس، وعمل لائحة نظام للتشغيل يوقع عليها الطلاب واولياء الامور.

وكانت مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء سكن لطلبة الجامعة مطور بمدينة الخارجة.

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وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي، إن الوزارة انتهت من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة وحولته لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبا وطالبة.

وأكد العديسي، أنه جرى تطوير 2 مبنى الأول جرى تخصيصه للذكور والثاني للإناث، كما جرى إقامة قاعات طعام متطورة وقاعة للمذاكرة وصالات العاب وملاعب رياضية لخدمة الطلبة بالسكن ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة.

وأشار العديسي، إلى أنه على التوازي يجري حاليًا تطوير بيوت الطلبة بمدينة " موط" بمركز الداخلة لتكون سكن طلبة الجامعة بمركز الداخلة.

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