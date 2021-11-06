العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لـ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال العاهل السعودي:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال ولي العهد السعودي: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".