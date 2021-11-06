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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات أثناء عملية جراحية.. اعرف موعد عزاء الفنان أحمد عبد الحي

أحمد عبد الحى
أحمد عبد الحى

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد عبد الحى إقامة العزاء، يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد جمعية التقوى، بشارع عبد الحليم حسين، المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وفاة الفنان أحمد عبد الحي 

 

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، من خلال منشور كتبه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الفنان أحمد عبد الحي.

 

ولم يعلن منير مكرم أي  تفاصيل عن الجنازة وموعد تشييع الجثمان، حيث اكتفى بكتابة: «الدوام لله.. الفنان احمد عبد الحي»، ليتفاعل معه الأصدقاء بالدعاء للفنان الراحل.

 

وكان الفنان أحمد عبد الحي، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وتم تحديد اليوم السبت، لإجراء عملية جراحية في مستشفى معهد ناصر، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال العملية الجراحية.

أعمال أحمد عبد الحي 

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، مشاركته في مسلسل وادي الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة؛ ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

 

وشارك في بطولة المسلسل، عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما شهد مشاركة النجوم الصاعدين: يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لـ بشرى رزة وريهام سعيد.

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مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".

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