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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عودة: إصابات كورونا ارتفعت في أوروبا بنسبة 7% آخر أسبوع

فيروس كورونا
فيروس كورونا

الدكتور فؤاد عودة،رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع فى أوروبا خلال الأسبوع الأخير بنسبة 7%.

ووصف عودة خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي ام سى"، الموجة الحالية من فيروس كورونا بموجة "غير الحاصلين على اللقاح" وهي مختلفة عن الموجة الثالثة والتى ارتفعت عدد الإصابات بسبب السلالات المختلفة لفيروس كورونا.


ولفت فؤاد عودة إلى أن الدول الأوروبية منقسمة لفئتين حيث أن بعض الدول وزعت اللقاح على مواطنيها بنسبة تقرب الـ 60%، ودول أخرى مثل اورروبا الشرقية وزعت اللقاحات بنسبة 20%.


وتابع فؤاد عودة قائلا:" روسيا نفسها التي تبيع اللقاحات لدول العالم،30% فقط من شعبها حصل على اللقاح".


أوروبا ستتحول إلى بؤرة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الخميس من أن أوروبا تواجه شتاءً مدمرًا محتملًا قد يشهد وفاة نصف مليون شخص بـ فيروس كورونا المستجد،  حيث دقت ناقوس الخطر بشأن زيادة عدد الحالات وإطلاق اللقاحات المتعثرة في أجزاء من البلاد.

 

تكافح أجزاء كبيرة من أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات ، حيث أبلغت ألمانيا يوم الخميس عن أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ بدء وباء فيروس كورونا.

 

وفي تحذير جديد وخيم ، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج إن وتيرة انتقال العدوى في جميع أنحاء المنطقة تثير "القلق الشديد".

 

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