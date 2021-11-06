طبيب: بريطانيا تسجل 30 ألف إصابة بـ كورونا يوميا ومتوقع انهيار النظام الطبى

كشف حاتم سليمان استشارى الحالات الحرجة فى بريطانيا، سبب تحذير منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا ستتحول إلى بؤرة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.



وقال سليمان خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن السبب الرئيسى هو تفاوت توزيع اللقاحات بين الدول الأوروبية، لافتا إلى أن عدد الإصابات فى بريطانيا يصل لـ 30 ألف حالة يوميا، إضافة إلى أعداد قليلة من الوفيات.

وأكد استشارى الحالات الحرجة فى بريطانيا،أنه إذا استمرت الاصابات فى التزايد بهذا الشكل سـيحدث ضغط على النظام الصحي ببريطانيا.

وأوضح استشارى الحالات الحرجة فى بريطانيا، أن أوروبا الشرقية تشهد مشكلة حقيقية فى نسبة عدد الذين تلقوا لقاحات كورونا حيث أن بعض الدول وزعت 7% من اللقاحات على شعبها.



أوروبا ستتحول إلي بؤرة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الخميس من أن أوروبا تواجه شتاءً مدمرًا محتملًا قد يشهد وفاة نصف مليون شخص بـ فيروس كورونا المستجد، حيث دقت ناقوس الخطر بشأن زيادة عدد الحالات وإطلاق اللقاحات المتعثرة في أجزاء من البلاد.

تكافح أجزاء كبيرة من أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات ، حيث أبلغت ألمانيا يوم الخميس عن أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ بدء وباء فيروس كورونا.

وفي تحذير جديد وخيم ، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج إن وتيرة انتقال العدوى في جميع أنحاء المنطقة تثير "القلق الشديد".