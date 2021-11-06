مدير الكلية الفنية العسكرية: نؤهل الطلبة للتعامل مع كل أنظمة التسليح المختلفة

كشف اللواء إسماعيل كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، تفاصيل تأهيل الطلاب بالكلية الفنية طوال مدة الدراسة والتي تستمر لـ 5 سنوات.

وقال إسماعيل كمال خلال تصريحات بقناة " تن"،:" نستهدف أن يكون خريج الكلية ضابط مهندس حاصل على بكالوريوس في الهندسة جاهزا لدعم أعمال القتال بالقوات المسلحة، وقادرا على التعامل مع أنظمة التسليح المختلفة.

وأوضح مدير الكلية الفنية العسكرية:" الطلاب يشاركون في مسابقات على مستوى العالم ويحققون نتائج جيدة، وهو ما يعتبر جزءا من تدريب الطلاب، لافتا إلي أن طالب الفنية العسكرية يتميز بالتأهيل العلمي الدقيق، والانضباط العسكري.

