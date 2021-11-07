عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يطرح ميزة جديدة تسهل العثور على التغريدات القديمة

تويتر
تويتر

أضافت شركة تويتر Twitter، زر بحث جديد على صفحات الملف الشخصي يسهل البحث في التغريدات القديمة من مستخدم معين.


وحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني،  أشار مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، إلى أن الزر بدأ في التوافر لعدد صغير من المستخدمين الشهر الماضي. 

ويقول مطورو XDA أن الميزة الجديدة  تم طرحها على نطاق واسع في تطبيق iOS الخاص بالخدمة على هواتف آيفون.

 

ميزة جديدة.. تويتر يتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

تويتر يطلب من موظفيه التحول لمفاتيح الأمان لتلافي تكرار اختراق العام الماضي

 

تويتر يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون


ومن المقرر أن تعمل تويتر على توسعة زر البحث الجديد وطرحه  لمنصات أخرى قريبا، وتمنح الميزة مستخدمي هواتف آيفون القدرة على البحث في تغريدات حساب معين، والتي توفرها الشركة بالمنصة، ويمكن لكل مستخدم البحث في أي تغريدات خاصة بمعامل عن طريق كتابة مصطلح البحث في شريط بحث تويتر.

ويجعل الزر الجديد استخدام تويتر بشكل أسهل، على سبيل المثال، العثور على مقال تتذكره بشكل مبهم عندما قام شخص ما بالتغريد قبل أشهر ولكن لا يمكنك تذكر تفاصيله.

الجدير بالذكر أن تويتر أطلقت ميزة جديدة هذا الأسبوع تسمح لأي شخص بالاستماع إلى صوت Super Follow Twitter دون الحاجة إلى تسجيل الدخول للحساب أو إنشاء واحد.

 

وتتيح ميزة تويتر للمضيفين والمستمعين إرسال رابط مباشر الى الدردشات الصوتية Spaces، حيث يمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب على تويتر الاستماع الغرف المباشرة عبر الويب دون تسجيل الدخول.

 

وتستهدف الوظيفة الجديدة مستخدمي Spaces الذين لديهم أصدقاء ليسوا مشاركين بـ تويتر، ولكن ما زالوا يرغبون في الاستماع إلى غرف Space.
 

تويتر Twitter زر بحث التغريدات القديمة هواتف آيفون

موضوعات متعلقة

واتسآب يطلق 3 تحديثات جديدة تسهل طريقة الدردشة

"فيسبوك" تخطط لفتح متاجر للبيع بالتجزئة بسبب "ميتافيرس"

سعر ومواصفات هاتف Poco الأنيق بوكو x3 برو

دون الحاجة إلى اتصال هاتف ذكي بالإنترنت.. واتس آب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

ترشيحاتنا

حفلات الموسيقى العربية.. رومانسيات وائل جسار وتراث الطرب العمانى.. صور

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

طفل يولد بذيل طوله 12 سم في حدث نادر بتاريخ طب الأطفال

أفشة: وقعت لبيراميدز ولم أتخيل رحيلي.. وتوقيعي للأهلي فشل بسبب أزمة مادية

أليو ديانج: اعتبر الهدف الأول باسمي ولا يشغلني احتسابه لـ أبوجيل

محكمة أمريكية توقف قراراً لـ بايدن على مستوى الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ