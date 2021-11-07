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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقديم بالدورة العامة للملكية الفكرية بأكاديمية البحث.. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن قد تم فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي سوف ينتهي في 7 نوفمبر 2021.

وأوضحت الأكاديمية أنه قد لاقت هذه الدورة نجاحًا كبيرًا وخاصة في السنوات الأخيرة فأصبحت تقدم ثلاث مرات سنويًا بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام  منذ عام 2016.

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وأشارت إلى أنه لتسهيل عملية التسجيل، فإن الأكاديمية تقدم للمشاركين دليلًا استرشاديًا يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة : 
https://drive.google.com/file/d/1IBhHiBQf0PMC4aWbkUV_1-GYzr6MbHT_/view?usp=drivesdk

للتسجيل:
يمكنك إنشاء حساب عبر هذا الرابط إذا لم يكن لديك حساب عبر منصة الويبو
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf?
ثم انسخ الرابط التالي للتسجيل في الدورة 
https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S3
للاستفسار: [email protected]

بينما أعلنت الأكاديمية في إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة مطور برامج (.Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

واشارت إلى أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا ومن المتوقع أن يتولى المرشح مهام وظيفته في 1 نوفمبر 2021 (أو في أقرب وقت ممكن في وقت لاحق).

واوضحت أنه سيعمل المرشح المختار بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن للمرشح العمل لبعض الوقت.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط المرفق:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-17/?lang=ar

وفي سياق متصل اعلنت الأكاديمية فى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة  باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)

وأوضحت أنه تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح الناجح مع فريق من العلماء الدوليين لتطوير ودمج إطار عمل يتألف من عدة نماذج في موضوعات الوصول إلى الطاقة واستخدام مياه المحاصيل والعلاقة بين المياه والطاقة والأرض

- نشر النتائج ذات الصلة في المجلات التي راجعها النظراء والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية
- المساهمة في مخرجات المشروع والتقارير والتواصل مع أصحاب المصلحة.

- يجب أن يكون المرشح المختار متاحًا لتولي المنصب في أسرع وقت ممكن.

لمزيد من المعلومات
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-16/?lang=ar-

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