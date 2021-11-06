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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة مختلفة.. إليسا تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

صدى البلد

حرصت الفنانة  إليسا، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 وظهرت الفنانة اليسا باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب ابيض قصير يشبه الفستان على بنطلون اسود وهو ما جعل إطلالتها جديدة ومختلفة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الانيقة.


 


 

حفل إليسا والشاب خالد

يستعد كل من الفنانة إليسا، والشاب خالد، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا،ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير جداً.


 

والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا، وانطلق خلال الأيام الماضية موسم الرياض، والذي يعد تظاهرةفنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

 

موسم الرياض 

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحيةهناك، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات التي تم عرضها، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودي خلالالأيام القادمة.

كان أول العروض المسرحية قدم إلى الشعب العربي المقيم على الأراضي السعودية هى “سلام مربع” للفنان محمدهنيدي، والذي يقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفاردرياض سيتي.


 

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمدمحمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفةخلال رحلته الفنيّة.

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