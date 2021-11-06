محمد غانم: الري بالتنقيط يساهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 40%

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الري بالتنقيط يساهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 40% وهناك استجابة من الفلاحيين للتحول له، لافتا إلي أن الدولة توفر قروضا بحوالي 10 آلاف جنيه للمزارع بهدف التحول للري الحديث.

وتابع غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عي قناة "الحدث اليوم"، إن هناك ملايين من الأفدنة ستروي بأنظمة الري الحديث، مؤكدا أنه خلال العام الماضي تم تحويل ما يقرب من مليون فدان للعمل بالري الحديث بدلا من الري بالغمر.

وأشار إلي أن التحول من أنظمة الري بالغمر إلي الري بالتنقيط هو من أهم وسائل ترشيد الاستهلاك للمياه، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مائية كثيرة ومنها الزيادة السكانية.

ولفت إلي أنه خلال الفترة القادمة نستهدف ري 3.7 مليون فدان بالنظام الحديث، ونعمل علي مساعدة الفلاحيين في التحول للعمل بالري الحديث في محافظات الوادي والدلتا.