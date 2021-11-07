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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أفشة: وقعت لبيراميدز ولم أتخيل رحيلي.. وتوقيعي للأهلي فشل بسبب أزمة مادية

افشة
افشة

 

قال محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر،  إنه وقع لنادي الزمالك قبل الانضمام إلي بيراميدز.

وأضاف محمد مجدي أفشة فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" وقعت لنادي الزمالك بعد طلب من كابتن إيهاب جلال عندما قاد الزمالك".

وأكمل:" بعد توقيعي للزمالك الأمور لم تكتمل وبالفعل كان هناك اتفاق معي أنى أحصل على عقودي وبالفعل حصلت عليها".

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وصرح مجدي أن، انتقاله إلى بيراميدز كان بسبب المستشار تركي آل الشيخ الذي أبرم الصفقة بعد عدم التوافق المادي في النادي الأهلي وقتها.

وأكمل: كنت على وشك التوقيع للأهلي ولكن لم تكن الأمور المادية تتوافق مع نادي انبي، وتدخل المستشار تركي ال الشيخ واتفقنا وانتقلت إلى بيراميدز.

وأشار أفشة إلى أنه، لم يكن يتوقع أن يرحل من بيراميدز بسبب قوة علاقته بالمستشار تركي ال الشيخ، ولكن تواجد عبد الله السعيد والتوقيع معه دفعني للرحيل والتواجد في الأهلي. 

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