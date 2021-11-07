بالاسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بقطيع مواشي بطريق الصالحية بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطيع مواشي بطريق الصالحية الجديدة بالقرب من القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.



تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد أنه بالمتابعة لبلاغ حادث سير، تبين ان الحادث عبارة عن اصطدام سيارة رقم ٤٧٨٣ط ب ص بقطيع مواشي، وذلك بطريق الصالحية القديمة بمدينة القنطرة غرب امام ترعة ابو الدهب.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم "علي محمد محمود، ٣٤ سنة، اشتباه كسر بالساقين وكدمة بالجبهة، علي محمد علي ابراهيم، ٤٠ سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعية بالوجه، عبد العظيم محمد عبد العظيم، ٢٦ سنة، اشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليمني، جهاد مصطفى علي،٥٤ سنة" كسر مضاعف بالساق اليمني وكدمة بالصدر"، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للعلاج.

