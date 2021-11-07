كشف حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل ضبط 13 مخطوطا أثريا و3 لفائف من البردي وقالب لسك العملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" وزارة السياحة والآثار تبذل مجهودا كبير لمكافحة تهريب الممتلكات غير "الآثار".

وأشار حمدي همام إلي أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية تضم وحدات فى المطارات والمنافذ البحرية والبرية.



وأضاف حمدى همام، أنه تلقي بلاغا من شرطة تأمين الركاب بمبني الركاب رقم "1" بـ مطار القاهرة الدولي، أن راكب مسافر إلى تركيا عثر معه على بعض المخطوطات، وفورا توجهت الوحدة وبالفحص تمكنت من ضبط 13 مخطوط أثري من القرن 17 و 18 و19 و3 لفائف من ورق بردي في حالة سيئة من الحفظ وقالب لسك العملة من المعدن يعود للعصر العثماني.