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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الديهي": تداعيات تغير المناخ أخطر من الحربين العالمية الأولى والثانية

صدى البلد

 

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن مشكلة المناخ كونية ونحن جزء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن مصر بدأت إجراءات تصحيحية لمواجهة تغير المناخ تتمثل في تبطين الترع وتطوير بعض البحيرات، والاقتصاد والتمويل الأخضر، وإزالة كافة آثار التلوث من المصانع وجعلها صديقة للبيئة، ولدينا طرق صديقة للبيئة ونحاول أن نكون دولة صديقة للبيئة من الدرجة الأولى، ولهذا قررت مصر استضافة قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ.


وأكد، أن العالم مقبل على مرحلة خطيرة قد تؤدي لانهيار كل شيء، موضحًا أن ما يجري الآن من تداعيات لتغير المناخ أخطر من الحربين العالمية الأولى والثانية، موضحًا أن أكثر من 7 مليار انسان على مستوى العالم مهددون بالفناء بسبب التغير المناخي.

رئيس مجلس الوزراء الأمم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى تبطين الترع مجلس الوزراء نشأت الديهي

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