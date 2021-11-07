سائق توك توك يحاول التخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري ميدان المحلة|فيديو وصور

شهدت مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية مساء السبت قيام أحد سائقى "التوك توك" بإشهار آلة حادة أعلى كوبرى الشون مهدداً بالتخلص من حياته بالقفز من أعلي كوبري الفريق رضا حافظ بعد ضبط "التوك توك" الخاص به حال سيره عكس الاتجاه بشارع البحر بالمحلة الكبرى مما تسبب فى نشر الفزع والرعب بين المواطنين المارة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث.

وتمكن الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السائق قبل قيامه بمحاولة التخلص من حياتي من أعلي كوبري الفريق رضا حافظ وبحوزته آله حادة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .