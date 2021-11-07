شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

توفيق عبد الحميد.. أحد الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمات راسخة فى أذهان الجماهير رغم قلة أعماله، مقارنة بكفاحه الفنى، لا ينسى الجمهور نظراته ودموعه وانفعالات وجهه، وأداءه الصادق فى مشاهده التى شارك فيها كبار النجوم أو تفرد فيها، "عزيز المصرى فى حديث الصباح والمساء، والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر" وغيرها عشرات الأدوار، قدمها خلال 10 سنوات فقط، هى فترة الوهج الفنى لهذا الفنان الصادق، بدأت منذ عام 2001 وحتى عام 2010، وسبقها 20 عامًا من الصبر على الحلم والمعاناة والمعافرة والشقاء قضاها فيما سماه بـ"محنة عنق الزجاجة".

وكان آخر عمل فنى للفنان الكبير توفيق عبدالحميد قبل ابتعاده فى سنة 2010 هو مسلسل «سى عمر وليلى أفندى»، وبعدها لم يقدم أعمالاً أخرى، حيث قرر النجم أن يحجب ضوءه، سواء بإرادته أو لظروف أخرى، ولكن لا تزال أعماله راسخة فى أذهان جمهور.

مفاجأة سارة

فاجأ الفنان القدير توفيق عبدالحميد جمهوره، بخبر سار، وهو عودته للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات.

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عن عودته قريبًا إلى الشاشات في مسلسل جديد يعرض في رمضان 2022، وهو المنشور الذى تلقاه متابعى الفنان الكبير وجمهوره بحفاوة كبيرة وترحيب بعودته بعد غياب عن الأعمال الفنية لما يقرب من 12 عامًا.



وكتب "عبد الحميد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلًا: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم فى مسلسل جديد الله المستعان".





متشوق للتمثيل

وسبق للفنان توفيق عبدالحميد، أن كشف عن رغبته في العودة إلى التمثيل، من خلال منشور كتبه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أتمنى أرجع للتمثيل والناس بس، مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته في رحلة الحياة»، مضيفا: «عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى أبو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه».

هجمة مرتدة 2 في رمضان 2022

كشفت مصادرنا، عن أن الفنان توفيق عبد الحميد ضمن فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة 2"، بطولة أمير كرارة، ويعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على تفاصيل العمل وترشيح باقي الأبطال، وإبرام التعاقد معهم لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويعد مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال المهمة التي ناقشت خلال الموسم الرمضاني الماضي إحدى العمليات من ملفات المخابرات المصرية خلال الفترة الماضية، التي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، هند صبري، الفنانة ماجدة زكي، هشام سليم، الفنان أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، الفنانة ندا موسى، نضال الشافعي، محمد جمعة، وخالد أنور، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

آخر ظهور للنجم توفيق عبدالحميد

ورغم شائعة تحويل سيارة الفنان توفيق عبدالحميد إلى تاكسي فإن آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد، على موقع فيس بوك، حيث حرص على نشر صور خاصة بصحبة كلابه "كاجو" و"جوكا"، في منزله وعلّق: "كاجو الولد اللي فوق السرير.. وجوكا البنت اللي جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام"، مؤكدا أنه تعمد توجيه رسالة رافضة للجدل المثار حول "نجاسة الكلب".



وقال: "بحكم محبتي لكلابي كاجو وجوكا، أردت أيضا إرسال رسالة رفض لمن يروج لنجاسة الكلاب، وحرمة تواجدها في البيت، رغم عدم وجود نص في القرآن الكريم، والمولى عز وجل اختاره وذكره أيضا في كتابه الكريم".

أتلقى عروض تمثيل أرفضها جميعًا

رغم أنه يتلقى عروضًا بالتمثيل لا تتوقف كل عام، ولكنه يرفضها، وفسر رفضه لما يعرض عليه من أعمال قائلاً: "التمثيل بالنسبة لى حالة استمتاع، ودائمًا أبحث عن الدور الذى أشعر بالاستمتاع وأنا أؤديه، فيشغلنى طوال الوقت ويجعلنى أفكر فى الشخصية وأستغرق فى تفاصيلها، ومحاولة اكتشاف أسرارها، فالفن والتمثيل بالنسبة لى مثل حالة الحب لا تقبل حالة النص نص، فإما حب أو لا حب".