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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده ترقص برفقة حفيدتها.. تكريم نضال الشافعي عن دوره بمسلسلي هجمة مرتدة والاختيار.. إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد برفقة زوجها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة  لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي

لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

و ظهرت هنا الزاهد بأطلالة جذابة برفقة زوجها احمد فهمي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

كبرت عاما وتجددت أمنياتى ... ايمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة  إيمي طلعت زكريا بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة  إيمي طلعت زكريا  صورة لها و علقت قائلة : سنه جديده من عمرى أعانقها اليوم،كبرت عاما وتجددت أمنياتى لعام أخراللهم إنى أستودعك نفسى وعمرى وقلبى.ربى أكتبلى الخير فى القادم من عمرى وحقق لى كل ماأتمناه وماأطمح للوصول إليه.

مع نجوم الفن ... شاهد الهام شاهين برفقة السفير الأمريكي من مهرجان الجونة

حرصت الفنانة  إلهام شاهين علي مشاركة جمهورها عدة صور خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت إلهام شاهين  برفقة السفير الأمريكي  و النجمة  هالة صدقي و يسرا والفنانة شيرين رضا، من إحدي سهرات مهرجان الجونة السينمائئ،  نالت إعجاب متابعيها.

شاهد | تكريم نضال الشافعي عن دوره بمسلسل هجمة مرتدة والاختيار

نشر الفنان نضال الشافعي صورة جديدة أثناء تكريمه  عن دوره بمسلسل هجمة مرتدة والاختيار عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و علق نضال الشافعي  علي الصورة قائلا : الف شكر دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي على تكريمي عن دوري في مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل الاختيار ٢.

فيفي عبدة ترقص برفقة حفيدتها .. فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو جديد للنجمة فيفي عبده و حفيدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده وهي ترقص برفقة حفيدتها و علقت بوسي علي الفيديو قائلة : فيفي و حفيدتها.

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