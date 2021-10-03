عشان حب الناس.. توفيق عبد الحميد يكشف عن رغبته فى العودة للتمثيل

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن رغبته فى العودة للتمثيل من خلال منشورا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب توفيق عبد الحميد: "اتمنى ارجع للتمثيل والناس بس مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته فى رحلة الحياة".

وأضاف توفيق عبد الحميد: "عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى ابو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه".

يذكر ان أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه قرر أن يقوم بتحميل عدد من الصور برفقة كلابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يؤكد للمتابعين أن الصفحة تابعة إليه بشكل شخصي.

وأضاف توفيق عبد الحميد في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص كانوا يسألونه إذا ما كانت الصفحة تابعة له بالفعل أم أن هناك شخصا ينتحل شخصيته، وهو السؤال المتكرر الذى كان يزعجه، مما دفعه لتحميل الصور ليؤكد للجميع.

ويستكمل توفيق عبد الحميد، أنه معتاد على تربية الكلاب منذ فترة طويلة وأن الكلاب الذين ظهروا مع في الصورة يقوم بتربيتهم منذ ٩ سنوات.

أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه يتمنى العودة إلى الحياة الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ابتعاده عن الفن نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي.

وتابع توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أتمنى العودة قريباً إلى التمثيل، خاصة أن الفن هو حياتي ومجال عملي الوحيد.

يجبها ومحبة الجمهور.

ويضيف توفيق عبد الحميد: لا توجد أى أسباب عن غيابى عن الساحة الفنية سوى إصابتى بالانزلاق الغضروفى.