السفير البريطاني عن تبسيط الإجراءات لدخول بريطانيا : تتوقف على الوضع الوبائي العالمي خلال الاشهر القادمة

روت الاعلامية لميس الحديدي تجربتها لدى دخولها بريطانيا الفترة الماضية كاشفة ان الدخول للاراضي البريطانية يحمل في طياته الكثير من الإجراءات المعقدة والأوراق الكثيرة، موجهة سؤالها للسفير البريطاني جاريث بايلي متى تنتهي تلك الإجراءات الكثيرة، خاصة أن مصر رفعت بالفعل من القائمة الحمراء ونقلت إلى البرتقالية؟ ليجيب جاريث بايلي قائلاً : " مررنا بعدة مراحل في جراء التعامل مع قوائم البلدان وفقاً لجائحة كورونا ، وكانت تضم المرحلة الاولى ثلاثة قوائم ثم تحولت إلى قائمتين " إذهب او لاتذهب ".

وأكمل جاريث بايلي خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": قائلاً: "لدينا الآن فكرة ونظرية القائمة والتي تحدد وترتب الاجراءات الخاصة لحماية الوطن من إنتشار وباء الكورونا "، ولكنه عاد قائلاً : في الحقيقة لاتوجد ولا دولة في العالم على هذه القائمة الان ".

وردت الإعلامية لميس الحديدي قائلة : لكن هناك كثير من الاجراءات الكثيرة والمعقدة منها الاستمارة و"التست " ولا يوجد دولة في العالم تقوم بذلك الان، فرد السفير البريطاني بالقاهرة قائلاً : "استمارة واختبار لكافة دول العالم فقط ".

وأضافت الإعلامية قائلة : طالما القادم معاه PCR وحاصل على اللقاح لماذا هذه الإجراءات والاختبارات الكثيرة موجودة دلوقتي في العالم .. فرد جاريث بايلي قائلاً : "لازالت معظم البلدان ديها إصرار على بعض الاجراءات الخاصة بها وبعض البلدان لازالت تطبق فكرة الحجر الصحي الخاصة للمسافرين .. لكن نحن قمنا بإلغاء القيود والإجراءات الصعبة".

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن لديه في هذا الصدد تجربة شخصية، قائلاً : "عندما جئت إلى مصر وتركت زوجتي " سارة " في لندن فقمت بتوديعها كونها تعمل في وزارة الخارجية هناك وقلت لها : " مع السلامة لن أراكي إلا بعد فترة طويلة وكانت إجراءات كثيرة وصعبة وماساة بالنسبة لي بترك زوجتي في لندن ".

وواصل جاريث بايلي: " لكن الان وصلنا لمرحلة متميزة وهي أن الامير تشارلز سيأتي للقاهرة الان، وزوجتي ستصل للقاهرة قبل وصول الأمير تشارلز بيوم للقاهرة ".

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة : "ما أريد أن أقوله حتى لو كانت حتى الان هناك إجراءات صعبة مثل تعبئة الاستمارة بالاضافة لاختبار اليوم الثاني، لكن لب الموضوع الان أننا نشهد تقدماً يوماً تلو الاخر للوصول إلى تسهيل السفر ".

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل هناك أمل أن ترفع كل تلك القيود وتصبح فقط قاصرة على الحصول على اللقاح و"pcr" في الفترة القادمة ؟ قال السفير البرطاني بالقاهرة: "يعتمد ذلك على مستقبل وباء كورونا خلال الاشهر القادمة لكن حتى الان لن نتراجع عن التقدم الذي أحرزناه في تبسيط الإجراءات وسنواصل ذلك تباعاً مع المستجدات ".