عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير البريطاني عن تبسيط الإجراءات لدخول بريطانيا : تتوقف على الوضع الوبائي العالمي خلال الاشهر القادمة

جاريث بايلي، السفير
جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة

روت الاعلامية لميس الحديدي تجربتها لدى دخولها بريطانيا الفترة الماضية كاشفة ان الدخول للاراضي البريطانية  يحمل في طياته الكثير من الإجراءات المعقدة والأوراق الكثيرة، موجهة سؤالها للسفير البريطاني جاريث بايلي متى تنتهي  تلك الإجراءات الكثيرة، خاصة أن مصر رفعت بالفعل من القائمة الحمراء ونقلت إلى البرتقالية؟ ليجيب جاريث بايلي قائلاً : " مررنا بعدة مراحل في جراء التعامل مع قوائم البلدان وفقاً لجائحة كورونا ، وكانت تضم المرحلة الاولى ثلاثة قوائم ثم تحولت إلى قائمتين " إذهب او لاتذهب ".

وأكمل جاريث بايلي خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":  قائلاً: "لدينا الآن فكرة ونظرية القائمة والتي تحدد وترتب الاجراءات الخاصة لحماية الوطن من إنتشار وباء الكورونا "، ولكنه عاد قائلاً : في الحقيقة لاتوجد ولا دولة في العالم على هذه القائمة الان ".

وردت الإعلامية لميس الحديدي قائلة : لكن هناك كثير من الاجراءات الكثيرة والمعقدة منها الاستمارة و"التست " ولا  يوجد دولة في العالم تقوم بذلك الان، فرد السفير البريطاني بالقاهرة قائلاً : "استمارة واختبار لكافة دول العالم فقط ".

وأضافت الإعلامية قائلة : طالما  القادم معاه PCR وحاصل على اللقاح لماذا هذه الإجراءات والاختبارات الكثيرة موجودة دلوقتي في العالم  .. فرد جاريث بايلي قائلاً : "لازالت معظم البلدان ديها إصرار على بعض الاجراءات الخاصة بها وبعض البلدان لازالت تطبق فكرة الحجر الصحي  الخاصة للمسافرين .. لكن نحن قمنا  بإلغاء القيود والإجراءات الصعبة".

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن لديه في هذا الصدد تجربة شخصية، قائلاً :  "عندما جئت إلى مصر وتركت زوجتي " سارة " في لندن فقمت بتوديعها كونها تعمل في وزارة الخارجية هناك وقلت لها : " مع السلامة لن أراكي  إلا بعد فترة طويلة وكانت إجراءات كثيرة وصعبة وماساة بالنسبة لي بترك زوجتي في لندن ".

وواصل جاريث بايلي: " لكن الان وصلنا لمرحلة متميزة وهي أن الامير تشارلز سيأتي للقاهرة الان، وزوجتي ستصل للقاهرة قبل وصول الأمير تشارلز بيوم  للقاهرة ".

 وتابع السفير البريطاني بالقاهرة : "ما أريد أن أقوله حتى لو كانت حتى الان هناك إجراءات صعبة مثل تعبئة الاستمارة بالاضافة لاختبار اليوم الثاني، لكن لب الموضوع الان أننا نشهد تقدماً يوماً تلو الاخر للوصول إلى تسهيل السفر ".

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل هناك أمل    أن ترفع كل تلك القيود وتصبح فقط  قاصرة على الحصول على اللقاح و"pcr" في الفترة القادمة ؟ قال السفير البرطاني بالقاهرة: "يعتمد ذلك على مستقبل وباء كورونا خلال الاشهر القادمة لكن حتى الان لن نتراجع  عن التقدم الذي أحرزناه في تبسيط الإجراءات وسنواصل ذلك تباعاً مع المستجدات ".

السفير البريطاني الوضع الوبائي العالمي الإعلامية لميس الحديدي جائحة كورونا دخول بريطانيا

موضوعات متعلقة

يوم عاشوراء .. ذنوب لا يكفرها صيامه احذر الوقوع فيها .. دار الإفتاء توضح: هل التردد في الصوم يضيع الثواب.. 6 أحداث تاريخية مهمة وقعت فيه

‬ عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : المواطن‭ ‬بطل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل بشهادة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية

خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر بتشريف الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يستعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 2015 وحتى 2021 لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا .. وفضل صيامه

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8 قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ 97 دولة

اقتصاد الامارات.. 33 مختصاً يشاركون في ورشة عمل حول تحقيقات جرائم غسل الأموال

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ97 دولة

ترشيحاتنا

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

بسبب الشبورة .. الداخلية تغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى

خطوات بسيطة لـ مسح سجل التصفح في جوجل كروم على جميع الأجهزة

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ