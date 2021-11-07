خلال أسبوع.. "تموين سوهاج" يٌحرر 575 محضرًا متنوعًا

صرح المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم.

وأضاف أنه تم تحرير 575 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 29 أكتوبر حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، وتنوعت تلك المحاضر بين:"نقص وزن - عدم انتظام سجلات - سكر ناقص الوزن - مواد غذائية مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - غش تجاري".

ومن الجدير بالذكر أن الحملة جاءت بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

وبقيادة الرائد إبراهيم سعيد ورمضان صلاح، المفتش بالإدارة وخالد رجب المفتش بالإدارة، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدى.