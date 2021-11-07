رئيس مياه سوهاج يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مشروعات الدعم الفني

استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى ضم لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

والمهندس عاطف عزت عبد السيد رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية والمهندس محمد على صبرى نائب مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة الممول من الوكالة الأمريكية وعدد من مسئولى وخبراء المشروع بالمكتب الاستشاري تترا تك.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض اهم ما تم إنجازه من أعمال بالتعاون مع برنامج الحلول المتكاملة للمياه كما تم بحث اهم سبل الدعم خلال الفترة القادمة.

واوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تفقد مقر الخط الساخن ١٢٥ والخاص باستقبال شكاوى العملاء ومركز خدمة عملاء مدينة سوهاج لتعريف الوفد بأهم الخدمات التي تُقدمها الشركة.