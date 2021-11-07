محافظ الجيزة ينعى ضحايا انفجار أسطوانة غاز ويصرف إعانات عاجلة لأسرهم

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة المتوفين إثر حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار بشارع السيد أحمد بمنطقه داير الناحية بحي العمرانية.



وتقدم محافظ الجيزة بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتأكيده على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى تمام شفائهم.



وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.



كما كلف محافظ الجيزة حى العمرانية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث للتأكد من السلامة الإنشائية لهم حفاظاً علي سلامة المواطنين.