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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير المصري ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة

أمير المصري
أمير المصري

يشارك النجم المصري العالمي أمير المصري كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI، كما ترشّح لجائزة أفضل ممثل عن نفس الفيلم من قِبل جوائز البافتا اسكتلندا وجوائز السينما المستقلة البريطانية، لتضمه مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.

 

وبعد النجاح البريطاني العالمي الذي حققه أمير المصري  يعود مرة أخرى إلى السينما العربية من خلال فيلم ريتسا، والذي ينتظر عرضه قريبًا بدور العرض، كما يقوم بتصوير حكاية بعنوان النظارة البيضاء ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك.

 

وعلى الصعيد العالمي يستكمل أمير المصري تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا، بينما يُعرض أحدث أعماله البريطانية مسلسلThe One على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

 

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