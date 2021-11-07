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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيرجسون كلمة السر.. لماذا يتحدى مانشستر يونايتد جماهيره بسبب سولشاير؟

فيرجسون وسولشاير
فيرجسون وسولشاير

يواصل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جولنار سولشاير، نتائجه الكارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة جديدة، أمام مانشستر سيتي، أمس، السبت، على أرضه ووسط جماهيره، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

مانشستر يونايتد خاض 11 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، فاز في 5 مباريات فقط، وتعادل في مواجهتين وخسر في 4 لقاءات، وهو رقم كارثي، جعل اليونايتد، بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

 

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

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رغم الصفقات القوية التي أبرمها مانشستر يونايتد منذ تولي شولشاير قيادة الفريق في ديسميبر 2018، “آخرها البرتغالي كريستيانو رونالدو”، إلا أن المدرب النرويجي فشل في تكوين فريق ينافس ليفربول ومانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي، ويعود لمنصات التتويج الأوروبية، حيث يظهر اليونايتد بمستوي عشوائي تحت قيادة النرويجي، يقدم أداءا رائعا في مباراة، ثم يظهر بشكل كارثي في المباراة التي تليها، مثلما حدث أمام في الجولة العاشرة، من البريميرليج، حيث قدم الشياطين الحمر عرضا رائعا أمام السبيرز وفازوا بثلاثية نظيفة، ثم سقط أمام مانشستر سيتي في الجولة التي تليها، يثنائية نظيفة مع الرأفة، وسط أداء مخيب، وإدارة سيئة من جانب سولشاير من المباراة.

 

الغريب في الأمر، أن إدارة مانشستر يونايتد ترفض إقالة سولشاير، حيث تمنحه فرصة جديدة مع كل سقوط، رغم مطالبة جماهير الشياطين الحمر على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بإقالته، بعد فشله في استغلال جميع الفرص التي منحتها الإدارة له.

 

لمَ ترفض إدارة مانشستر يونايتد إقالة سولشاير؟

طالبت جماهير مانشستر يونايتد مرارا وتكرار بإقالة سولشاير، بإقالة سولشاير، لكن إدارة الشياطين الحمر تصر على استمرار النرويجي، بناء على نصيحة السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسطوري للفريق.

 

أليكس فيرجسون على تواصل دائم مع إدارة مانشستر يونايتد، حيث نصح إدارة الشياطين الحمر، بمنح “تلميذه” سولشاير فرصة جديدة، عقب الخسارة التاريخية أمام ليفربول بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي “حسبما أشارت تقارير صحفية إنجليزية”.

 

فيرجسون يثق في سولشاير، لأنه كان مدربا خلال فترة قيادته لـ مانشستر يونايتد، ويعرف فكره تماما، ولكن يبدو أن ثقة فيرجسون ليست في محلها، حيث أهدر سولشاير كافة الفرص التي منحتها له إدارة النادي، بناء على نصيحة “السير”.

مانشستر يونايتد سولشاير الدوري الإنجليزي فيرجسون مانشستر سيتي

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