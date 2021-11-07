عودة ترامب.. سيناريو مرعب ينتظر أمريكا

حذرت مسؤولة سابقة في البيت الأبيض، اليوم "الأحد"، من سيناريو مرعب ينتظر أمريكا، في حال فوز الرئيس ‏الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.‏

ووفقا لصحيفة نيوزويك الأمريكية، أكدت أليسا فرح، التي كانت تشغل منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، ومساعدة ترامب في العام الماضي، أن الرئيس الأمريكي السابق سيفرض شكلا من أشكال الاستبداد بشكل مطلق إذا أعيد انتخابه من جديد.

وأشارت فرح إلى أن ولاية ترامب الثانية ستكون مختلفة تماما، مضيفة أن هذا هو أكثر ما يثير مخاوفها.

ووصفت رئيسها السابق دونالد ترامب، بأنه رجل يتحدى المؤسسات وصولا إلى نقطة الانهيار.

وعندما سئلت عن أشكال الاستبداد التي سيمارسها ترامب في حال إعادة انتخابه في عام 2024، أوضحت أليسا فرح أن الأمثلة كثيرة، منها "قيامه بتسليح وزارة العدل الأمريكية ضد المعارضين السياسيين، وملاحقة الصحافة الحرة، كما أنه لن يمانع في "استخدام الجيش لأسباب سياسية".

ولفتت فرح إلى أن "ترامب كان يرغب وهو في السلطة أن يقوم بأشياء خارج نطاق صلاحياته كرئيس لأمريكا".

وتتفق مع أليسا فرح في توقعاتها مسؤولة سابقة أخرى في البيت الأبيض، هي فيونا هيل، التي كانت تعمل كبيرة خبراء شؤون روسيا لدى ترامب، إذ توقعت أن تشهد أمريكا أزمات دستورية، الواحدة تلو الأخرى.

ولم يعلن دونالد ترامب رسميا حتى الآن ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024.