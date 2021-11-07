بطولة أحمد داش.. عرض فيلم أبو صدام لأول مرة في مهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 عن العرض العالمي الأول للفيلم المصري "ابو صدام" ومشاركته في مسابقة الافلام الطويلة الدولية.

ويعد الفيلم هو أول إنتاج لشركة "سي سينما"، من بطولة محمد ممدوح تايسون واحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تاليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

وأعرب أحمد فهمي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة سي سينما، عن سعادته باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يعد محفلاً دوليًا مهمًا ومن أهم المهرجانات الدولية، والأفلام المشاركة فيه تنال قدرًا كبيرًا من المشاهدة.

وأضاف "تم التحضير للفيلم منذ اكثر من عام و نصف وتصوير الفيلم استغرق فترة ٦ شهور تقريبًا وتم التصوير بالفعل على الطريق الصحراوي الساحلي من الإسكندرية حتى مرسى مطروح وعدة مناطق بينهم، وللمصداقية والواقعية تم تدريب محمد ممدوح على قيادة السيارات التريلا عدة أشهر قبل التصوير ونتمنى أن الفيلم ينال اعجاب الجمهور وينال استحسان النقاد".

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم قريبا في دور العرض المصرية والعربية.

عمرو عابد وكريم قاسم

على جانب أخر يحظى الفيلم القصير الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم على عرضه العالمي الأول من خلال منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وتعاون عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام.