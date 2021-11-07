إيمان أيوب تصور نقل علام مع المخرج عادل أديب

انضمت الفنانة إيمان أيوب لأسرة مسلسل " نقل عام " المقرر عرضه نهاية العام.



وقالت « إيمان أيوب» في تصريحات صحفية أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج عادل أديب في نقل عام لأنه مخرج محترف لدرجة عالية ويقوم بالتوجيه الصحيح للمثل لإتقان الدور بشكل عالمي وهذا أول تعاون مع المخرج العبقري عادل أديب.



وأضافت « إيمان» نقل عام مسلسل اجتماعي يدور حول بعض المشاكل التي تواجه المجتمع وطرق معالجتها.



بجسد فيه دور جديد ومختلف جدا على الجمهور، والحلقات مكتوبة بطريقة مختلفة وهتشوفوا مسلسل حلو، وأتمنى دورى يعجب الجمهور.



وأشارت « إيمان» سعيدة بترشيحي من الشركة المنتجة للانضمام لأسرة المسلسل.

وأكدت « إيمان أيوب» سعيدة بالدور لأنه دور مختلف عن ما قدمت سابقا، وعودتي للدراما بعد فترة غياب من بعد مسلسل البيت الكبير بدور مختلف وهيكون ليه تأثير على الجمهور.



نقل عام بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، محمد محمود عبد العزيز، إيمان أيوب، ريم البارودي، تأليف ورشة فنون مصر، ومن إخراج المخرج القدير عادل أديب.



يذكر أن أخر أعمال" إيمان أيوب " مسلسل البيت الكبير والمشاركة في الــ ٣ أجزاء مسلسل البيت الكبير بطولة كل من أحمد بدير، ولوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.