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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى..إزالة 1200حالة إشغالات بالسوق السياحي

جانب من حملة إزالة
جانب من حملة إزالة الإشغالات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة ليلية لإزالة الإشغالات والمخلفات بالسوق السياحى القديم وسط مشاركة لضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب لجنة المتابعة الميدانية ، علاوة على نواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين ومعدات وسيارات الوحدة المحلية .

ويأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وخاصة فى الأسواق والمناطق والأحياء السكنية وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقد أسفرت الحملة عن رفع 1200 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 297 حالة من المضبوطات المتنوعة والتي شملت 10 ثلاجات عرض ، و 80 جوال لمنتجات العطارة ، و 45 إستاند ، و 20 مدرج عرض للعطارة ، و 15 ميزان ، و 55 كرسى متنوع ، و 45 ترابيزة ، و 15 فاترينة ، و 2 فرن مطعم ، و 10 فرش للخضروات .

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وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة ، وخاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية .. جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة اللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالهيئة ، وبحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الصحة وهيئة التأمين الصحى .

وخلال الإجتماع أشار اللواء أشرف عطية على أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشأت الطبية الجارى تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تم الإنتهاء من تطوير 77 وحدة صحية من إجمالى 112 وحدة صحية ، فيما تتراوح نسب التنفيذ في 11 مستشفى ما بين 92 % إلى 18 % ، وخاصة أن الدولة وجهت إستثمارات لتنفيذ المنظومة تصل إلى 11,7 مليار جنية ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل .

كما وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة ترشيح عدد من المواقع لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ، ومن جانبه أشار أشرف أبو عيش إلى أن دور الهيئات الثلاث الأساسية التى ستتولى إدارة وتطبيق المنظومة الجديدة ضمن القانون رقم 2 لسنة 2018 هى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية .

جانب من حملة إزالة الإشغالات بأسوان
جانب من حملة إزالة الإشغالات بأسوان
جانب من حملة إزالة الإشغالات بأسوان
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