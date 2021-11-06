محافظ أسوان يتابع أعمال تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أراض الدولة في إدفو

واصلت محافظة أسوان من خلال حملات إزالة التعديات المتتالية، ضرباتها لأصحاب التعديات ومافيا الأراضي للحفاظ على أراضي الدولة من كافة أشكال التعدي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة إزالة التعديات بقرية حاجز إدفو والتي استهدفت تنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 17 ألف و588 متر وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

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وأكد اللواء أشرف عطية على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه سواء كانت زراعية أو مبانى أو على مجارى مائية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أي تعدى في المهد والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين.

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بجانب عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لضخ مشروعات متنوعة تساهم في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة داخل هذه القرى للإستفادة من الطابع التراثى لها والتميز بصناعات الحرف اليدوية والمشغولات البيئية.

وأشار أشرف عطية إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام على مدار الـ 4 أشهر الماضية بتبنى 939 مشروع صغير ومتناهى الصغر للأسر الأكثر إحتياجاً داخل قرى حياة كريمة باستثمارات 34.3 مليون جنيه مما ساهم فى توفير 1617 فرصة عمل ، وخاصة لفئات الشباب والمرأة وهو الذى توازى مع تنفيذ 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 69 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتغير شكل الحياة فى 3 مراكز إدارية تشمل 31 قرية رئيسية و 101 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وتابع.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان بأن المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بتمويل من الجهاز وصلت إلى 121 مشروع بتكلفة مالية 17.7 مليون جنيه عبارة عن قروض ميسرة للمستفيدين من الشباب والمرأة وغيرها مما ساهم فى توفير 274 فرصة عمل بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة في الفترة من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر المنقضى ، وهو الذى تواكب مع تنفيذ 818 مشروع متناهى الصغر بقروض وصلت إلى 16.6 مليون جنيه حققت 1343 فرصة عمل.

تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو

تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو