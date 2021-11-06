عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أراض الدولة في إدفو

تنفيذ40قرار إزالة
تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو

واصلت محافظة أسوان من خلال حملات إزالة التعديات المتتالية، ضرباتها لأصحاب التعديات ومافيا الأراضي للحفاظ على أراضي الدولة من كافة أشكال التعدي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة إزالة التعديات بقرية حاجز إدفو والتي استهدفت تنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 17 ألف و588 متر وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

وأقرأ أيضًا:

محافظ أسوان: تمويل 939 مشروعا صغيرا باستثمارات 34 مليون جنيه

صحة أسوان: فحص طبي مجاني لـ 2217 مواطنا بقريتي الرقبة بدراو وعمرو بن العاص بإدفو

وأكد اللواء أشرف عطية على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه سواء كانت زراعية أو مبانى أو على مجارى مائية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أي تعدى في المهد والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين.

 

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك تنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بجانب عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لضخ مشروعات متنوعة تساهم في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة داخل هذه القرى للإستفادة من الطابع التراثى لها والتميز بصناعات الحرف اليدوية والمشغولات البيئية.

 

وأشار أشرف عطية إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام على مدار الـ 4 أشهر الماضية بتبنى 939 مشروع صغير ومتناهى الصغر للأسر الأكثر إحتياجاً داخل قرى حياة كريمة باستثمارات 34.3 مليون جنيه مما ساهم فى توفير 1617 فرصة عمل ، وخاصة لفئات الشباب والمرأة وهو الذى توازى مع تنفيذ 722 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 69 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتغير شكل الحياة فى 3 مراكز إدارية تشمل 31 قرية رئيسية و 101 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وتابع.

 

ومن جانبه أوضح إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان بأن المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بتمويل من الجهاز وصلت إلى 121 مشروع بتكلفة مالية 17.7 مليون جنيه عبارة عن قروض ميسرة للمستفيدين من الشباب والمرأة وغيرها مما ساهم فى توفير 274 فرصة عمل بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة في الفترة من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر المنقضى ، وهو الذى تواكب مع تنفيذ 818 مشروع متناهى الصغر بقروض وصلت إلى 16.6 مليون جنيه حققت 1343 فرصة عمل.

تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو 
تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو 
تنفيذ40قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة بحاجز إدفو 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تمويل 939 مشروعا صغيرا باستثمارات 34 مليون جنيه

ترشيحاتنا

"دعم الشرعية": الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة فوق مطار أبها

خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد سبوبة وباب خلفي لتهديد أمن البلاد

توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأضخم في تنزانيا.. سد جوليوس خطوة مصرية لتأكيد الريادة ودعم الأشقاء بأفريقيا

وزير التعليم: مصر خالية من الأمية قبل 2030

قتلت زوجها وزوجة عشيقها.. ابنة سفاحة الطالبية تعترف على أمها وتروي تفاصيل جريمتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشان خماسية الأهلي

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

اجتهد حتلاقي النتيجه فورا.. تعليق ساخر من شوبير على انضمام شريف وقفشه لـ قائمة المنتخب

تراشق بالكلام بين إبراهيم سعيد وإيمان للدفاع عن زوجها لاعب الزمالك

لم يصمت.. خالد الغندور يستشهد بـ خماسية صن داونز للرد على جماهير الأهلي

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلبا عالقا في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

لم تكشف وجهها.. تسمم الفنانة مايا دياب

ليس لإطعام الحيوانات.. ضبط لحوم حمير داخل مزرعة كلاب

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ